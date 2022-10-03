Минобороны подтвердило отправку мобилизованных в ЛНР | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 16:47 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны подтвердило отправку мобилизованных в ЛНР Минобороны России показало кадры встречи мобилизованных в ЛНР

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Минобороны России сообщило, что мобилизованных отправили в Луганскую Народную Республику. Военнослужащие, проходящие подготовку на одном из полигонов, встретились с местными жителями. Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, ребят встретили тепло и даже вручили им подарки.

«У людей, мирного населения, увидел в глазах надежду. Они видят нас и думают, что мы их освободители, мы их спасем», — признался один из военнослужащих.

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Он добавил, что все благодарили россиян за помощь.

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«Если бы знать, что так все будет, можно было бы и раньше приехать», — заметил молодой человек.

Одна из местных жительниц со слезами на глазах обратилась к мобилизованным россиянам: «Мальчики, мы очень рады, что мы теперь вместе. Я лично очень счастлива. Низкий поклон вам всем».

Жители ЛНР рассказали военнослужащим, как их притесняли при украинской власти. Русскоязычное население заставляли общаться исключительно по-украински,

«То, что вы сюда приходите с таким настроением, дарите нам свои улыбки, доказывает, что мы приехали не напрасно. Мы видим, что люди заново научились улыбаться», — заключили военнослужащие.

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