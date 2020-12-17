Мэр Шадринска Виктор Емишкин сообщил, что ушел на самоизоляцию

Емишкин отметил, что нормально себя чувствует и будет работать в удаленном формате при помощи смартфона, видеосвязи и мессенджеров. Также он дал наставление своим подчиненным.

«Не расслабляться, работы много, до новогодних праздников еще далеко», — подчеркнул мэр Шадринска.

Ранее сообщалось, что многодетная мать — кикбоксер и консультант бухгалтерского обслуживания частной компании подали заявления на пост мэра Сургута.