Мэр Шадринска Виктор Емишкин сообщил, что ушел на самоизоляцию
Мэр Шадринска Виктор Емишкин сообщил в своем Instаgrаm-аккаунте, что находится на самоизоляции. Он объяснил, что контактировал с зараженным коронавирусом человеком, пишет «Царьград».
Емишкин отметил, что нормально себя чувствует и будет работать в удаленном формате при помощи смартфона, видеосвязи и мессенджеров. Также он дал наставление своим подчиненным.
«Не расслабляться, работы много, до новогодних праздников еще далеко», — подчеркнул мэр Шадринска.
Ранее сообщалось, что многодетная мать — кикбоксер и консультант бухгалтерского обслуживания частной компании подали заявления на пост мэра Сургута.