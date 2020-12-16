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    16 декабря 2020, 19:42

    Многодетная мать-кикбоксер подала заявление на пост мэра Сургута

    Полина Петрова

    Многодетная мать-кикбоксер, чье имя не называется, и консультант бухгалтерского обслуживания частной компании Александр Желамский подали заявления на пост мэра Сургута, пишет сайт URA.ru.
    Многодетная мать-кикбоксер подала заявление на пост мэра Сургута

    Желамский сам рассказал о своих политических амбициях. Он пояснил, что у него уже есть идеи по повышению качества жизни в городе.

    «Я обычный человек, не политик. Но хочется сделать жителей Сургута счастливее, чтобы был кто-то, кто может решать проблемы. И у меня есть определенные мысли по качеству улучшения жизни людей», — уточнил мужчина.

    Кроме этого, кандидатом на пост градоначальника является многодетная мать, директор частной фирмы и кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. В городской думе подчеркнули, что информация о претендентах засекречена по закону о защите персональных данных.