Многодетная мать-кикбоксер подала заявление на пост мэра Сургута
Многодетная мать-кикбоксер, чье имя не называется, и консультант бухгалтерского обслуживания частной компании Александр Желамский подали заявления на пост мэра Сургута, пишет сайт URA.ru.
Желамский сам рассказал о своих политических амбициях. Он пояснил, что у него уже есть идеи по повышению качества жизни в городе.
«Я обычный человек, не политик. Но хочется сделать жителей Сургута счастливее, чтобы был кто-то, кто может решать проблемы. И у меня есть определенные мысли по качеству улучшения жизни людей», — уточнил мужчина.
Кроме этого, кандидатом на пост градоначальника является многодетная мать, директор частной фирмы и кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. В городской думе подчеркнули, что информация о претендентах засекречена по закону о защите персональных данных.