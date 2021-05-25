Мэр Нижневартовска решил уволиться из-за проверки

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов решил уйти со своего поста из-за «проверки по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия», — написал Тихонов.

Он отметил, что всегда работал в команде и не может позволить, чтобы проверка отбросила тень на его коллег. Тихонов попросил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову согласовать его решение, что она и сделала.

«В соответствии с уставом глава будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре текущего года», — добавил чиновник.

Василий Тихонов родился в Тамбове в 1961 году. Он почти 20 лет служил в органах внутренних дел. В Нижневартовск он переехал в 1988 году. В 2016 году на заседании городской думы Тихонова единогласно избрали на должность мэра города.