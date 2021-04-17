Мэр российского города объяснил сюжет о торжественном открытии туалета в парке

Сюжет нижневартовских телевизионщиков с разрезанием красной ленточки перед биотуалетом на Комсомольском озере — это идея самих журналистов. Кабинки появляются там каждую весну, поэтому это шутливый материал. Никакой сенсации в том, что в любимом горожанами месте отдыха ставят туалеты, нет. Об этом заявил мэр Нижневартовска Василий Тихонов.

«Это действительно шутливый материал местных журналистов. Каждую весну выставляются биотуалеты в районе Комсомольского озера — одного из популярных мест отдыха жителей. Никакой сенсации здесь нет», — рассказал Тихонов изданию «Подъем». По его словам, журналисты, видимо, захотели как-то разнообразить рядовое событие и придумали церемонию открытия туалетной кабинки с разрезанием ленточки. Накануне нижневартовский телеканал N1 опубликовал в Instagram сюжет о торжественном открытии биотуалета в месте отдыха горожан. Ведущая назвала туалет «красавцем», перерезала перед ним красную ленточку и зашла внутрь. В комментариях не все поняли, что это троллинг, и посоветовали журналистам освещать темы посерьезнее.