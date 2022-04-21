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    21 апреля 2022, 14:37

    Медведев жестко ответил Украине на угрозы обстрелять Крымский мост

    Медведев пообещал Украине ответить на возможный обстрел Крымского моста

    Екатерина Виславская

    Ракетный обстрел Крымского моста со стороны Украины не останется без ответа, намекнул в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев жестко ответил Украине на угрозы обстрелять Крымский мост

    «Один из украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление СНБО Украины анонсированием готовящегося теракта, которое подлежит правовой оценке и наказанию. Он заверил, что вокруг Крымского моста обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

    Слухи о якобы готовящемся минировании Крымского моста обсуждались еще в начале апреля. Тогда советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал их фейками для запугивания жителей полуострова. Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире одной из радиостанций, что как только у страны появится возможность нанести по мосту ракетный удар, она это сделает.