Медведев жестко ответил Украине на угрозы обстрелять Крымский мост

Ракетный обстрел Крымского моста со стороны Украины не останется без ответа, намекнул в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Один из украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление СНБО Украины анонсированием готовящегося теракта, которое подлежит правовой оценке и наказанию. Он заверил, что вокруг Крымского моста обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

Слухи о якобы готовящемся минировании Крымского моста обсуждались еще в начале апреля. Тогда советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал их фейками для запугивания жителей полуострова. Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире одной из радиостанций, что как только у страны появится возможность нанести по мосту ракетный удар, она это сделает.