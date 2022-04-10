Фейки о «минировании» Крымского моста распространяют «диванные вояки» Украины

Сообщения о «минировании» Крымского моста — это фейки, которые рассылает центр информационно-психологических операций Украины и «диванные вояки». Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, его слова процитировало РИА «Новости».

Ложную информацию украинская сторона преподносит под видом сотрудников МЧС России. Они пытаются запугать жителей полуострова сообщениями, что из Крыма нет безопасного выезда, все пути заминированы. Лжеинформаторы призывают россиян не покидать дома и ждать сигнала гражданской обороны в случае «взрывов».

«Эта фальшивка с Украины направлена на создание паники на полуострове и материке. Никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в Крыму нет», — заявил Крючков.

Аккаунты, с которых рассылаются подобные сообщения, не имеют отношения к МЧС, подчеркнул советник. Такие может сделать любой человек, поставив соответствующий логотип. На полуострове нет никаких угроз минирования, все это фейки, созданные службами Украины и распространяемые «диванными вояками». Крючков призвал сохранять спокойствие и не верить фейкам.