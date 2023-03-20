20 марта 2023, 08:58
Медведев заявил о неэффективности системы международного публичного права
Медведев пригрозил применением гиперзвуковой ракеты «Оникс» по зданию суда в Гааге
Система международного права больше не работает, она показывает свою неэффективность. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Произошло окончательное обрушение системы международного права. Признаемся: она и раньше была не особо эффективна. Особенно ее международные институты», — написал он.
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Медведев напомнил, что Лига Наций развалилась, а СССР думал о выходе из ООН. Кроме того, конвенции и другие международные акты принимают сейчас с трудом. По его мнению, видны диктат англосаксонских стран и полная ангажированность.
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«Но главный порок системы международного публичного права в ее неэффективности. Страны не хотят исполнять ангажированные акты Генассамблеи ООН, ветируют решения Совбеза ООН, покидают разные институты ООН», — добавил замглавы Совбеза РФ.
Главная причина — в их несправедливости. Также он раскритиковал Международный уголовный суд (МУС), в который не вступили многие крупные государства и который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
«Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», — резюмировал Медведев.
Он также напомнил, что «все ходят под Богом и ракетами». Замглавы Совбеза представил, что может произойти точечное применение гиперзвукового «Оникса» с корабля России по зданию суда в Гааге.
Дмитрий Медведев
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