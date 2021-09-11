Медведев заявил о катастрофических последствиях операции США в Афганистане

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что последствия 20-летнего военного присутствия США в Афганистане выглядят поистине катастрофическими. Об этом написал в своей статье для «Газеты.ru».

Медведев указал, что американцы так и не достигли в Афганистане своей главной цели, которую провозгласил президент Джордж Буш — победить терроризм. Вывод войск США из страны лишь подогрел террористическую активность в регионе, и это по-прежнему остается главной угрозой для Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы.

«Террористы в любой момент могут совершить не менее кровавые теракты, чем в сентябре 2001 года. А значит — необходимо направить усилия всего международного сообщества на борьбу со злом, которое не смогли искоренить США со своими союзниками», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза указал, что афганское население впоследствии окончательно лишилось надежды на мирное будущее. И на фоне присутствия коалиции США и НАТО объемы производства наркотиков в Афганистане достигли пиковых показателей.

Власти США бессмысленно «зарыли» в Афганистане 1,5 триллиона долларов, отметил Медведев. Несмотря на это, уровень жизни в стране практически не изменился Подавляющая часть населения жила в нищете, а коррупция только разрасталась.

Ранее в США перестали принимать беженцев из Афганистана из-за случаев кори.