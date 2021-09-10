США перестали принимать беженцев из Афганистана из-за случаев кори

В Соединенных Штатах временно перестали принимать рейсы с афганскими беженцами. Поводом послужили несколько случаев кори, которую диагностировали людям после их прибытия в США.

Запрос на приостановку полетов подал Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Его трансляцию вели в Twitter.

«Были выявлены четыре случая кори среди афганцев, недавно прибывших в США», — подчеркнула Псаки.

Пациентов, по ее словам, отправили на карантин. В CDC занялись отслеживанием контактов заболевших. От въезжающих в США афганцев сейчас требуют делать прививку от кори.

Тысячи жителей Афганистана решили покинуть страну после захвата власти в государстве талибами*. В первые дни люди осаждали международный аэропорт Кабула, надеясь улететь за границу. Из-за царившего в авиагавани хаоса погибли несколько человек.