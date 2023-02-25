Власть 25 февраля 2023, 11:53 Медведев заявил, что Россию пытаются задушить полсотни стран, но она сильнее Зампред СБ Медведев: около 50 стран пытаются задушить Россию, но у них не получится РИА «Новости»

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России противостоит около 50 стран, но у них не выйдет стереть ее с лица земли. На это указал зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона».

Политик напомнил, что в феврале Россия отметила 80-летие победы советского народа в Сталинградской битве, после которой окончательный разгром гитлеровской армии стал неизбежным. Медведев отметил, что «история повторяется».

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«В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран). Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет», — констатировал он.

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Россия сильнее — теперь это тоже очевидно, подчеркнул зампред СБ. В прошлом году жители страны сплотились «в борьбе с общим врагом», тот год сделал россиян стойкими, уверенными в своих силах и победе и избавил от иллюзий о «демократическом» Западе.

Медведев также указал на то, что «западный мир» — лишь малая часть мирового сообщества, около 15% населения планеты.