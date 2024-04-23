Власть 23 апреля 2024, 21:18 Медведев включил противостояние внешним врагам в приоритеты России Медведев назвал противодействие внешней агрессии приоритетом России РИА «Новости»

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На сегодняшний день для государства становятся приоритетными меры, направленные на максимальное противодействие агрессии извне. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его процитировали РИА «Новости».

«Естественным приоритетом сегодня становятся те меры, которые позволяют полностью использовать наш потенциал во всех областях, чтобы максимально противодействовать давлению и агрессии, которую мы испытываем», — сказал он.

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По словам Медведева, «этот комплекс задач вышел за рамки оборонных нужд».

Ранее политик заявил, что своим решением одобрить помощь Украине конгресс США способствовал максимальному увеличению числа жертв украинского конфликта. Медведев пожелал американским властям погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к «бесславному распаду Соединенных Штатов Америки».