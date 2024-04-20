Власть 20 апреля 2024, 22:32 «61 млрд кровавых долларов». Медведев резко ответил на решение США о поддержке Украины Медведев: законодатели в США проголосовали за увеличение числа жертв на Украине РИА «Новости»

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Проголосовав за одобрение помощи Украине, конгресс США способствовал максимальному увеличению числа жертв украинского конфликта. Об этом заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«В том, что американские законодатели одобрят „помощь“ банде неонацистов, никто не сомневался. <…> Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК», — подчеркнул политик.

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Конгрессмены проголосовали за продолжение «гражданской войны между разделенным народом ранее единой страны», а также за максимальное увеличение числа жертв украинского конфликта, считает Медведев.

Политик пожелал Штатам погрузиться в новую гражданскую войну, которую будут вести с применением самых современных средств вооружения, и которая приведет к «бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века — Соединенных Штатов Америки».

Палата представителей конгресса США в субботу приняла закон о дополнительной помощи Украине на 61 миллиард долларов. Документ предписывает отправить Киеву ракеты ATACMS.