Мир 19 апреля 2023, 12:40 Медведев намекнул на отправку новейшего российского оружия в КНДР Зампред СБ Медведев намекнул, что Россия может поставить КНДР новейшее вооружение РИА «Новости»

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале намекнул на возможную передачу современного вооружения КНДР. Так он отреагировал на заявление президента Южной Кореи о готовности к поставкам оружия Украине.

Медведев рассказал о появлении новых желающих помочь врагам России. По словам зампреда Совбеза РФ, еще совсем недавно власти Южной Кореи исключали возможность поставок летального оружия для нужд ВСУ.

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«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы

Свою публикацию политик сопроводил латинским фразеологизмом Quid pro quo. В переводе на русский оно означает «услуга за услугу».