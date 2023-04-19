19 апреля 2023, 12:40
Медведев намекнул на отправку новейшего российского оружия в КНДР
Зампред СБ Медведев намекнул, что Россия может поставить КНДР новейшее вооружение
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале намекнул на возможную передачу современного вооружения КНДР. Так он отреагировал на заявление президента Южной Кореи о готовности к поставкам оружия Украине.
Медведев рассказал о появлении новых желающих помочь врагам России. По словам зампреда Совбеза РФ, еще совсем недавно власти Южной Кореи исключали возможность поставок летального оружия для нужд ВСУ.
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«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцыроссийского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?» — задался вопросом Дмитрий Медведев.
Свою публикацию политик сопроводил латинским фразеологизмом Quid pro quo. В переводе на русский оно означает «услуга за услугу».Ранее появилась информация о том, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил возможность оказания военной помощи Украине. Глава государства отметил, что это станет возможным при нанесении ударов по мирным жителям. Он подчеркнул, что до этого республика оказывала только финансовую и гуманитарную помощь.
Дмитрий Медведев
Россия
Южная Корея
КНДР
Оружие
Украина
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