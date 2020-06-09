Медведев спрогнозировал рост преступности среди мигрантов

После начала пандемии коронавируса и введенных властями ограничений множество приехавших в Россию мигрантов остались без работы. Вернуться домой они тоже не могут, так как родные страны отказываются их вывозить. Все это может привести к росту преступности.

Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что с начала этого года иностранцы в России совершили почти 15 тысяч преступлений, что меньше, чем год назад, но следует учитывать новые факторы.

«Многие люди, которые приехали к нам в страну на заработки, потеряли работу из-за кризиса. <...> В силу ограничений, введенных практически всеми странами, они не могут вернуться на родину, и это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку», — не исключил Дмитрий Медведев. Он отметил, что рост преступности может быть длительным, так как не исключена вторая волна заражения и, как следствие, повторное введение ограничений.

По словам Медведева, основная задача сейчас — максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за пандемии и кризиса. Для этого нужно учитывать вероятный фактор роста преступности среди мигрантов при формировании концепции общественной безопасности.

Ранее стало известно, что МВД начало разрабатывать единую платформу с данными всех прибывающих в нашу страну иностранцев. Для граждан других государств такое приложение тоже будет полезным, через него они смогут взаимодействовать с российскими государственными структурами в электронном виде.

Правда, инициативу не оценили в Федерации мигрантов. Там заявили, что иностранцы просто откажутся устанавливать это приложение и предоставлять свои данные.