Новые правила жизни появятся у мигрантов в России. Для их учета создадут приложение

МВД России разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов в стране. Ведомство занимается этим для регулирования трудовой миграции в рамках исполнения указа правительства РФ.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД России. В ведомстве отметили, что выполняют план Концепции государственной миграционной политики страны на 2019–2025 годы. Его разработало МВД, а 30 мая утвердило правительство России. План включает в себя мероприятия, которые нужно выполнить в 2020–2022 годах.

В рамках его реализации предусматривается совершенствование институтов постоянного проживания и гражданства в России.

Планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере Пресс-служба МВД России.

Кроме того, ведомство собирается создать единую информационную платформу — она будет содержать все сведения о гражданах других стран, которые находятся в России. Этот сервис позволит им получать государственные услуги и взаимодействовать с организациями в электронном виде.

Помимо перечисленных функций, там будет доступ в личный кабинет и возможность подключить информационную рассылку уведомлений. У сервиса будет собственное мобильное приложение.

В Федерации мигрантов негативно отнеслись к появлению такого приложения. Там уверены, что иностранные граждане просто не будут его устанавливать, и система не сможет работать.