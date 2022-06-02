Медведев: Россия ударит по центрам принятия решений при атаке со стороны Украины

Россия ударит на поражение по центрам принятия решений, если Украина использует полученное от США вооружение против РФ. Об этом замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, передал ТАСС.

«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — заявил зампред Совбеза РФ.

По словам Медведева, всем должно быть понятно, о каких центрах идет речь.

«Это и министерство обороны, и генштаб, и все что угодно», — пояснил он.

Однако в случае с угрозой удара со стороны Украины конечные центры принятия решений находятся уже даже не на территории Киева, отметил Медведев.

«Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — заявил он.

Ранее США заявили, что поставят Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, которые войдут в новый пакет военной помощи. В Белом доме поручились, что Украина не будет использовать эти РСЗО большого радиуса действия для нанесения ударов по России.