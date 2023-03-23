Власть 23 марта 2023, 11:57 Медведев решил взбодрить директоров заводов ОПК телеграммами Сталина Зампред Совбеза Медведев ознакомит директоров заводов ОПК с телеграммами Сталина

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, хочет «взбодрить» глав предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России телеграммами Иосифа Сталина военного времени. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ, в том числе РИА «Новости».

«Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», — поделился он.

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По его словам, эти послания достойны того, чтобы рассказать о них. Также в интервью Медведев заявил, что за последние месяцы военно-промышленный комплекс страны «раскочегарился». Он развивался от потребностей СВО.

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Зампред Совбеза подчеркнул, что новое вооружение поступает находящейся в зоне СВО армии буквально с колес. Медведев занимает сейчас должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии и курирует тему контроля за производством вооружений.