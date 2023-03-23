Власть 23 марта 2023, 11:04 Российский ВПК в последний год развивался от потребностей СВО — Медведев Зампред Совбеза Медведев: российский ВПК в последний год развивался от потребностей СВО РИА «Новости»

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Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) «раскочегарился», за последний год его развитие шло от потребностей спецоперации на Украине. Новые вооружения поступают войскам в зоне СВО буквально с колес. Такое заявление в большом интервью федеральным СМИ сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, ВПК изменился, особенно за последние месяцы. Сейчас все идет от потребностей специальной военной операции.

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«ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колес — прямо отдает все в войска», — подчеркнул Медведев.

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Он отметил, что предприятия производят наиболее современные российские виды вооружений. Особенно это ценно в ситуации, когда России пытаются перекрыть кислород, лишить комплектующих. Зампред Совбеза заметил, что ситуация в российском ВПК начала меняться около 15 лет назад.

«Тогда деньги появились, мы стали этим активнее заниматься», — уточнил он.

Медведев в интервью затронул и тему попыток Запада расшатать политическую ситуацию в РФ. По его мнению, западные страны попытаются вмешаться в предстоящие в 2024 году выборы президента.