Власть 26 августа 2023, 10:37 Медведев рассказал, какие страны могут признать независимость Абхазии и Южной Осетии Медведев: независимость Южной Осетии могут признать не боящиеся Запада страны Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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В дальнейшем независимость Южной Осетии и Абхазии могут признать страны, которые не побоятся мнения Запада. На это указал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«Я уверен, что история рано или поздно расставит все на свои места и государства, которые захотят их признать и не побоятся мнения западных товарищей, смогут это сделать», — сообщил политик.

По его словам, вопрос признания независимости этих стран «очень тонкий» и связан с геополитической обстановкой в мире. Он отметил, что соответствующий шаг со стороны России в 2008 году «не вызвал энтузиазма» Запада. Однако Медведев отметил, что для возникновения субъекта международного права (государства) достаточно самого факта признания — не нужно, чтобы его совершило определенное количество или квалифицированное большинство стран.

Сегодня, 26 августа, исполняется 15 лет со дня признания независимости Абхазии и Южной Осетии Россией.