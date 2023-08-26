Мир 26 августа 2023, 09:43 Президент Южной Осетии заявил о надежной защищенности границ благодаря России Лидер Южной Осетии Гаглоев: границы страны надежно защищены благодаря России РИА «Новости»

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Границы Южной Осетии сейчас надежно защищены благодаря России. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев в интервью ТАСС. По его словам, все изменилось в лучшую сторону после того, как Россия признала независимость республики.

«Мы после 26 августа 2008 года начали жить в спокойствии, люди занимаются своими делами. Думаю, что безопасность Южной Осетии сегодня обеспечена», — констатировал Гаглоев.

После той даты Россия и Южная Осетия подписала много соглашений, добавил он. В частности, в рамках этих договоров на территории республики дислоцируется 4-я гвардейская военная база, а военнослужащие пограничного управления ФСБ России охранят южноосетинскую государственную границу. В рамках договора о союзничестве и интеграции удалось создать «общий контур обороны и безопасности» республики, в соответствии с которым агрессия в отношении нее воспринимается как нападение на Россию.

Интервью приурочено к 15-летию со дня признания независимости Южной Осетии после отражения грузинской агрессии.