Власть 28 февраля 2024, 19:00 Медведев процитировал Сталина на совещании по ВПК Медведев зачитал телеграмму Сталина о самолетах для армии на заседании ВПК РИА «Новости»

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Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне создавалась в том числе на оборонных заводах. Об этом участникам Военно-промышленной комиссии (ВПК) напомнил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. На встречу он принес телеграмму Иосифа Сталина, которую зачитал для присутствующих вслух. Видео с заседания политик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев пояснил, что советский лидер направил свое послание директорам двух заводов, где делали военные самолеты.

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«Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать самолеты Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии, как хлеб, как воздух <…> Прошу вас не выводить правительство из терпения (…) Предупреждаю последний раз, Сталин», — зачитал заместитель председателя Совета безопасности.

Он добавил, что сегодня перед руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса стоит главная задача по увеличению производства зенитных ударных ракет для систем противовоздушной обороны из-за накачки Украины новыми типами вооружений.

Медведев не в первый раз зачитывал сообщения Сталина перед руководителями оборонных предприятий.

В марте прошлого года он пояснил, что таким образом старается взбодрить руководителей заводов посланиями, которые достойны того, чтобы о них помнили.