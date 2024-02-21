Спецоперация 21 февраля 2024, 22:23 Медведев объяснил, когда можно будет считать задачи СВО выполненными Медведев: задачи СВО будут выполнены после создания «защитного кордона» РИА «Новости»

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Россия должна сформировать «защитный кордон», страхующий от поползновений на ее территории. Только после этого можно будет считать, что цели специальной военной операции выполнены. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова передало РИА «Новости».

«Нам нужно полностью обеспечить наши интересы. <…> Создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции. И только в этом случае можно будет признать, что задачи выполнены», — заявил он.

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Ранее Медведев заявил, что российская сторона проживает особенный период и защищает свои территории, которые находились в ее составе веками. Он отметил, что именно эти земли у страны пытались отнять.

Как отмечал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, как минимум четыре украинских региона являются «абсолютной Россией». Это Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.