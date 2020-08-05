Медведев призвал сторонников Фургала соблюдать санитарные нормы

Количество граждан, которые поддержали арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, оказалось большим. Это явление, с которым государству нужно считаться. Но сторонники бывшего главы региона должны выражать свою гражданскую позицию с соблюдением санитарных норм.

Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с участниками кадрового проекта «Полит Стартап».

Глава «Единой России» отметил, что вне зависимости от выражения своей позиции нельзя допускать роста заболеваемости, потому что это в итоге отразится на всех.

«Здесь должен действовать такой же подход, как в отношении работы врача — „не навреди“. Сам имеешь право на гражданскую позицию, но это не должно затрагивать других людей», — пояснил Медведев.

Комментируя уголовное дело в отношении Сергея Фургала он подчеркнул, что виновность бывшего руководителя края может определить только суд.

«Суд должен проходить в соответствии с действующими правилами, включая правило о подсудности — не так, как кому-то хочется — пусть здесь судят — а так, как это установлено Уголовно-процессуальным кодексом», — подчеркнул Медведев.

По его словам, давность вменяемых Фургалу преступлений и его высокий пост не являются причиной для ухода от наказания. Тем более, когда человек работает на федеральном уровне, то к нему предъявляют особое внимание.

«Если человек где-то набедокурил в 1990-е годы, а потом тихо на пенсии сидит, может, к нему и меньше внимания будет, но это не основание для того, чтобы не применять ответственность», — заявил председатель «Единой России» и подчеркнул, что остальные вопросы в компетенции суда и следствия.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал стал фигурантом уголовного дела об организации убийств и покушений на приморских предпринимателей криминальной группировкой. Следователи считают, что он стоял за организацией этих преступлений. Сам обвиняемый чиновник своей вины не признал.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего руководителя региона до 9 сентября. В данный момент Фургал находится в Следственном изоляторе.

Ранее стало известно, что он письменно уведомил своего адвоката Бориса Кожемякина, что он отказывается от его услуг. Что послужило причиной такого поведения обвиняемого сам защитник сказать затруднился. По его словам, о причинах в заявлении Фургал не написал.