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    03 августа 2020, 12:15

    Фургал без объяснения причин отказался от услуг адвоката

    Анатолий Минкин

    Адвокат Борис Кожемякин не будет представлять интересы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В беседе с ТАСС юрист заявил, что бывший губернатор Хабаровского края сам отказался от его услуг.
    Фургал без объяснения причин отказался от услуг адвоката

    По словам Кожемякина, он получил соответствующее заявление за подписью Сергея Фургала.

    «Он отказался от моих услуг в письменной форме. В его заявлении не указаны причины этого поступка», — заявил адвокат.

    От предположений, почему его бывший подзащитный поступил таким образом, Кожемякин воздержался.

    Ранее адвокат Борис Кожемякин постоянно общался с прессой, комментируя уголовное дело бывшего руководителя Хабаровского края.

    Сергея Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву 9 июля в рамках расследования уголовного дела об организации убийств и покушений на приморских предпринимателей криминальной группировкой.

    Следователи считают, что бывший губернатор Хабаровского края причастен к этим преступлениям. Сам Фургал своей вины не признал. Басманный суд Москвы отправил его в Следственный изолятор до 9 сентября.

    Накануне члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович и Ева Меркачева рассказали, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на информационный вакуум, в котором он оказался. Они пояснили, что он не получает писем и телеграмм, что сказывается на его состоянии.

    Новости SMI.FM