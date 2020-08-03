Фургал без объяснения причин отказался от услуг адвоката

По словам Кожемякина, он получил соответствующее заявление за подписью Сергея Фургала.

«Он отказался от моих услуг в письменной форме. В его заявлении не указаны причины этого поступка», — заявил адвокат.

От предположений, почему его бывший подзащитный поступил таким образом, Кожемякин воздержался.

Ранее адвокат Борис Кожемякин постоянно общался с прессой, комментируя уголовное дело бывшего руководителя Хабаровского края.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву 9 июля в рамках расследования уголовного дела об организации убийств и покушений на приморских предпринимателей криминальной группировкой.

Следователи считают, что бывший губернатор Хабаровского края причастен к этим преступлениям. Сам Фургал своей вины не признал. Басманный суд Москвы отправил его в Следственный изолятор до 9 сентября.

Накануне члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович и Ева Меркачева рассказали, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на информационный вакуум, в котором он оказался. Они пояснили, что он не получает писем и телеграмм, что сказывается на его состоянии.