Власть 25 марта 2023, 15:45 Медведев призвал скорректировать правила выдачи Fan ID Зампред СБ Медведев счел необходимым скорректировать правила выдачи Fan ID РИА «Новости»

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Правила выдачи карты болельщика (Fan ID) нуждаются в корректировке, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, введение нормы вызвало множество нареканий, сообщило агентство «Интерфакс».

Бывший президент сразу отметил, что не считает себя специалистом в этом вопросе, но призвал понаблюдать за тем, как работает механизм применения карты болельщика в России. Медведев отметил, что выдача Fan ID вызывает много нареканий и вопросов.

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«Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы», — подчеркнул зампред Совбеза.

По его словам, недавно он читал новость о том, что на футбольный матч не пустили целую семью — причиной назвали отсутствие Fan ID у семимесячного ребенка. Медведев назвал ситуацию абсурдной и заявил о необходимости корректировки правил.

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