25 марта 2023, 15:45
Медведев призвал скорректировать правила выдачи Fan ID
Зампред СБ Медведев счел необходимым скорректировать правила выдачи Fan ID
Правила выдачи карты болельщика (Fan ID) нуждаются в корректировке, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, введение нормы вызвало множество нареканий, сообщило агентство «Интерфакс».
Бывший президент сразу отметил, что не считает себя специалистом в этом вопросе, но призвал понаблюдать за тем, как работает механизм применения карты болельщика в России. Медведев отметил, что выдача Fan ID вызывает много нареканий и вопросов.
Реклама
«Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы», — подчеркнул зампред Совбеза.
По его словам, недавно он читал новость о том, что на футбольный матч не пустили целую семью — причиной назвали отсутствие Fan ID у семимесячного ребенка. Медведев назвал ситуацию абсурдной и заявил о необходимости корректировки правил.
Попасть на игру не смогла семья из Екатеринбурга. Житель города оформил карты болельщиков на всех, кроме маленького сына. Стюарды отказались пускать молодых людей на «Екатеринбург Арену».
Фанаты
Дмитрий Медведев
Законы
Футбол
Реклама
Реклама