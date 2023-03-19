Общество 19 марта 2023, 00:56 Екатеринбуржца не пустили на футбол из-за отсутствия Fan ID у его грудного сына Семья из Екатеринбурга не попала на матч из-за отсутствия Fan ID у младенца РИА «Новости»

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Жителя Екатеринбурга не пустили в «Екатеринбург Арену» из-за того, что у его сына не оказалось Fan ID. В итоге, мужчина не попал на футбольный матч, сообщило издание E1.ru.

Екатеринбуржец взял с собой на футбол жену, двух дочерей и маленького сына. Отец оформил Fan ID для всех кроме младенца. Однако на входе в «Екатеринбург Арену» ему сказали, что карта нужна для всех членов семьи.

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«Ребенок в коляске, на улице — минус, дует холодный уральский ветер, дети стоят с красными носами. Мы все замерзли, а нас отправляют в МФЦ делать карту на мелкого», — поделился подробностями собеседник издания.

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Журналисты запросили у руководства «Екатеринбург Арены» комментарий по поводу этой ситуации. Там объяснили, что, согласно закону, карту болельщика нужно оформлять на всех детей в семье, вне зависимости от их возраста.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину отменить так называемую систему действия карты болельщика. По его словам, Fan ID сильно тормозит развитие спорта.