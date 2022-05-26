Медведев предложил переименовать «импортозамещение»

В российском контексте термин «импортозамещение» не самый удачный — он звучит несколько унизительно. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Свое мнение он выразил на партийном форуме, который посвящен предпринимательской деятельности в новых экономических реалиях.

Медведев предложил в качестве альтернативы два определения: «технологический суверенитет» и «технологическая независимость».

«Насчет импортозамещения — действительно термин не самый удачный. Немножко унизительный для нас», — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявлял, что после антироссийских санкций мир ждут глобальные изменения, одним из которых станет крах идеи американоцентричного мира. По его мнению, на фоне разрушения ряда глобальных цепочек поставок товаров вероятен крупный логистический кризис. Вместе с этим, по его словам, сильно пострадают иностранные авиакомпании, которым запрещены полеты над территорией России.