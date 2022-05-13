Медведев предрек крах идеи американоцентричного мира из-за санкций против России

После антироссийских санкций мир ждут глобальные изменения, одним из которых станет крах идеи американоцентричного мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Помимо этого, по его мнению, в будущем мир ждут логистический и полноценный продовольственный кризисы.

Крупный логистический кризис вероятен на фоне разрушения ряда глобальных цепочек поставок товаров. Вместе с этим сильно пострадают иностранные авиакомпании, которым запрещены полеты над территорией России, предупредил Медведев в Telegram.

Также он указал на усиление энергетического кризиса в тех государствах, которые ввели «стреляющие в собственные ноги» санкции по поставкам российских энергоносителей. Будет расти цена на ископаемое топливо, развитие цифровой экономики в мире будет тормозить.

Третьим последствием антироссийских санкций, по словам Медведева, станет полноценный международный продовольственный кризис. Он не исключил, что отдельные страны ждет голод.

«Возможен валютно-финансовый кризис в некоторых странах или сообществах стран, связанный с подрывом устойчивости ряда национальных валют, галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности», — отметил политик.

Также он допустил возникновение новых региональных военных конфликтов в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет. Террористы, которые считают, что внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией, активизируют преступную деятельность, предупредил Медведев.

Также зампред Совбеза предупредил о новых эпидемиях, которые могут вызвать отказ от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямые факты использования биологического оружия.

Совет Европы и другие международные институты, которые оказались неэффективными в ходе урегулирования ситуации на Украине, постигнет упадок, добавил он.

По мнению Медведева, возможно образование новых международных альянсов стран. Эти объединения будут основаны на прагматических критериях. В конечном итоге возникнет новая архитектура безопасности, в которой будет признан крах идеи американоцентричного мира, заключил зампред Совбеза.