Власть 08 января 2023, 23:09 Медведев предложил обращаться с предателями по правилам военного времени Зампред Совбеза Медведев напомнил о правилах военного времени по отношению к предателям РИА «Новости»

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Точку в дискуссии между тем, как обращаться с предателями, которые желают гибели своей стране и выступают с позиции врага, поставил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он написал, что действовать надо по закону, а когда он не работает — есть правила военного времени.

Он отметил, что уже давал комментарий по этому вопросу, но в связи с вновь возникшими спорами из-за скандальных заявлений ряда людей, ранее причисляющих себя к интеллектуальной элите, решил уточнить, как все же нужно поступать с предателями.

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«Только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», — написал Медведев.

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Заместитель председателя Совета Безопасности России предложил вспомнить, как действовали во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе, а также во время военных действий в других странах. Там всегда вводили специальные правила и создавали «тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие».

К очередным спорам привело скандальное интервью актера Артура Смольянинова, в котором он заявил, что в ходе спецоперации готов выступить только на стороне украинских военных. Смольянинов признался, что ему плевать на Россию — он готов дождаться, пока от страны не останется одна область, а остальная территория покроется «ядерным пеплом».

Актер подчеркнул, что без сомнения мог бы выстрелить в своего коллегу по фильму «9-я рота» Сослана Фидарова за его поддержку спецоперации. Здесь уже не выдержал адресат угроз и записал видеообращение.