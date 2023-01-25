Власть 25 января 2023, 00:14 Медведев предложил Байдену и Шольцу остановить тиканье ядерных часов Зампред Совбеза Медведев предложил главам США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил президенту США Джо Байдену и канцлеру Германии Олафу Шольцу остановить тиканье часов «Судного дня», но для начала необходимо осознать, что их «украинская стрелка» заржавела. Слова Медведева привело РИА «Новости».

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», — ответил Медведев на вопрос агентства о том, что нужно сделать, чтобы сдвинуть эту стрелку немного назад.

Реклама

«Бюллетень ученых-атомщиков» сообщил, что стрелки часов «Судного дня», указывающие на угрозу глобальной катастрофы, подошли к «ядерной полуночи» на рекордно близкие 90 секунд. Решение о переводе стрелок на 10 секунд вперед было принято из-за возрастающих опасностей конфликта на Украине.

Издание также учло биологические угрозы, распространение ядерного оружия, климатический кризис и разрушительные технологии. Проект часов Судного дня существует с 1947 года, он отражает уровень международной напряженности.