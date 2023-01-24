Мир 24 января 2023, 19:32 «90 секунд до ядерного апокалипсиса». Стрелки на часах Судного дня перевели на 10 секунд вперед «Бюллетень ученых-атомщиков» перевел стрелку на часах Судного дня на 10 секунд вперед YouTube

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Секундную стрелку на циферблате символических часов Судного дня перевели на 10 секунд вперед. Как заявила президент американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон, это означает, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд.

«Сейчас часы показывают 90 секунд до полуночи — это самый близкий момент к глобальной катастрофе, который когда-либо был», — сказала она.

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По словам Бронсон, это решение было принято в основном из-за возрастающих опасностей конфликта на Украине. Кроме того, издание учитывало биологические угрозы, распространение ядерного оружия, климатический кризис, спонсируемую государствами дезинформацию и разрушительные технологии.

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Проект часов Судного дня существует с 1947 года. Время на них отражает уровень международной напряженности. В последние годы ученые принимали решение не менять положение стрелки, в 2021 и 2022 годах она показывала 100 секунд до ядерной полуночи. А вот в 2020-м стрелку сдвигали сразу на 20 секунд.