Медведев пообещал, что Россия не допустит третьей мировой войны

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, однако даст сверхмощный ответ в случае нападения на страну. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ», — написал Медведев.

Зампред российского Совбеза во вторник, 17 мая, посетил Институт теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарова. Там он провел совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики.

Основной задачей ИТМФ является разработка новых математических методик и программ, действующих, в первую очередь, в интересах ядерного оружейного комплекта России, а также для других областей. Математическая база института и его программное обеспечение являются одними из самых мощных в России.

Ранее Медведев заявил, что России «плевать», если страны «Большой семерки» (G7) не признают изменение государственных границ Украины.