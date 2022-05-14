Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание странами G7 границ Украины

России «плевать», если страны «Большой семерки» (G7) не признают изменение государственных границ Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В страны «Большой семерки» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония.

Так Медведев ответил на совместное заявление глав МИД G7, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита. Министры ведомств отметили в своем заявлении, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой в нарушение суверенитета и территориальной целостности [Украины]».

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — написал Медведев. Его процитировало ИА Nation News.

Ранее Медведев заявил, что после антироссийских санкций мир ждут глобальные изменения, одним из которых станет крах идеи американоцентричного мира. Он предупредил, что на фоне разрушения ряда глобальных цепочек поставок товаров вероятен крупный логистический кризис. Вместе с этим сильно пострадают иностранные авиакомпании, которым запрещены полеты над территорией России.