Медведев поддержал идею компенсировать затраты на интернет малоимущим

В России возможно предусмотреть компенсацию затрат на интернет для малоимущих семей. Это важно в том числе для того, чтобы дети могли учиться онлайн.

Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на социальном онлайн-форуме партии. Он поддержал предложение, которое озвучили во время заседания.

«Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его. Это пример минимально необходимой помощи, которая сегодня действительно нужна людям», — подчеркнул Медведев.

Он также уточнил, что эта мера поддержки поможет обеспечить детей из малоимущих семей образованием — они смогут учиться онлайн, если это необходимо.

Ранее Дмитрий Медведев предложил отбирать животных у владельцев за жестокое обращение — сейчас хозяев наказывают только штрафами. Он подчеркнул, что нужно продумать, куда отправлять таких животных после того, как их заберут у владельцев.

Политик отметил, что жестокое обращение с питомцами наносит вред не только самим животным, но и окружающих. Если на глазах у людей — во дворе, парке или где-то еще — хозяин убивает или бьет своего питомца, это наносит травму многим прохожим, которые видят происходящее.