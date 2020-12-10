Медведев предложил отбирать животных за жестокое обращение

Сейчас за плохое обращение со своим домашним питомцем хозяин получает только штраф, отметил он. Поэтому Медведев предложил отбирать животное. В связи с этим стоит продумать вопрос, куда потом предстоит отправить четвероногого.

Медведев не сомневается, что подобное поведение хозяев животных наносит травму окружающим.

«Такого рода поведение является не только преступным, оно разлагающе действует на огромное количество людей, потому что, если на глазах у большого количества людей или во дворе, или еще где-то хозяин или иной человек убивает животное — это на самом деле травма для огромного количества людей, которые за этим наблюдают», — заявил Медведев.

И это уже не говоря уже о самом питомце, отметило ИА НСН.