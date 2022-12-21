Власть 21 декабря 2022, 11:18 Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина Зампред Совбеза Медведев передал послание президента Путина Си Цзиньпину Пресс-служба Кремля

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Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом Китай и передал главе государства Си Цзиньпину послание от российского лидера Владимира Путина. Президент РФ отметил в нем высокий уровень диалога двух стран. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Медведева.

«Отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации», — уточнили в релизе.

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Путин выразил уверенность, что межгосударственные и межпартийные связи между двумя государствами будут и дальше развиваться.

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Медведев и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. Они обсудили стратегическое партнерство и двухстороннее взаимодействие. Также на повестке дня были и международные вопросы, в том числе конфликт на Украине. Речь шла и о работе России и Китая на международных площадках.