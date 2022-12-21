Мир 21 декабря 2022, 10:58 Медведев встретился с лидером КНР в Пекине Зампред Совбеза РФ Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Цзиньпином Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом российский политик сообщил в Telegram-канале.

Встреча прошла в Пекине, стороны обсудили вопросы взаимодействия правящих партий обеих стран, двухстороннего взаимодействия и стратегического партнерства.

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«Коснулись и международных вопросов, включая конфликт на Украине. Переговоры получились весьма полезными», — отметил Медведев.

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Пресс-служба «Единой России» сообщила, что Медведев также передал Цзиньпину послание президента Владимира Путина.

«В нем отмечается уверенность в поступательном развитии межпартийных и межгосударственных связей и отмечается беспрецедентный уровень политического диалога между Россией и Китаем», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны затронули вопрос совместной работы стран на международных площадках, включая группу «Большой двадцатки», БРИКС и ШОС.

Ранее Цзиньпин констатировал, что дружеские отношения России и Китая постоянно укрепляются, а сотрудничество в разных областях регулярно наращивается.