Важное 25 апреля 2023, 10:40 Медведев оценил перспективу ядерной войны Медведев заявил, что перспектива ядерного взрыва существует и растет с каждым днем piqsels

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Надвигающаяся перспектива ядерной войны намного страшнее изменений климата. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая перед участниками марафона «Знание. Первые».

По его словам, человечество страдает из-за того, что на один градус выросла температура воздуха, упуская более глобальные проблемы.

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«На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч кельвинов <…> с проникающей радиацией. <…> Такая перспектива <…> растет с каждым днем», — отметил Медведев.

Политик обратил внимание, что современный мир находится на пороге новой войны, но она не является неизбежной.

«Мир болен и, вполне вероятно, находится на пороге новой мировой войны», — подчеркнул зампред Совета безопасности.

Ранее главы МИД G7 призвали Россию подтвердить позицию о недопустимости ядерной войны.