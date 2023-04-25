25 апреля 2023, 10:40
Медведев оценил перспективу ядерной войны
Медведев заявил, что перспектива ядерного взрыва существует и растет с каждым днем
Надвигающаяся перспектива ядерной войны намного страшнее изменений климата. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая перед участниками марафона «Знание. Первые».
По его словам, человечество страдает из-за того, что на один градус выросла температура воздуха, упуская более глобальные проблемы.
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«На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч кельвинов <…> с проникающей радиацией. <…> Такая перспектива <…> растет с каждым днем», — отметил Медведев.
Политик обратил внимание, что современный мир находится на пороге новой войны, но она не является неизбежной.
«Мир болен и, вполне вероятно, находится на пороге новой мировой войны», — подчеркнул зампред Совета безопасности.
Ранее главы МИД G7 призвали Россию подтвердить позицию о недопустимости ядерной войны.
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