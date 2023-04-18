Мир 18 апреля 2023, 07:52 Главы МИД G7 призвали Россию подтвердить позицию о недопустимости ядерной войны Страны G7 заявили о недопустимости ядерной войны и попросили Россию подтвердить это piqsels

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Страны G7 призвали Россию на словах и на деле подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее не стоит начинать. Об этом сказано в совместном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств G7, написал ТАСС.

«Мы напоминаем о совместном заявлении пяти ядерных держав от 3 января 2022 года по предотвращению ядерной войны и гонки вооружений и подтверждаем, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Мы призываем Россию вновь подтвердить» —говорится в официальном документе.

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Главы внешнеполитических ведомств G7 подтвердили, что намерены отказаться от гражданской продукции РФ в ядерной области. Также они договорились усилить антироссийские санкции и продолжить поддерживать киевский режим столько, сколько это потребуется.

Кроме того, страны «Группы семи» попытаются помешать поставкам третьих стран вооружения России и примут меры против тех кто поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Ранее страны G7 выступили за мир по обе стороны Тайваньского пролива.