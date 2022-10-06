Песков призвал все страны мира обратить внимание на «ядерное» заявление Зеленского | 360°

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Песков призвал все страны мира обратить внимание на «ядерное» заявление Зеленского

Пресс-секретарь Песков: все страны мира должны обратить внимание на заявление Зеленского

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Кремль прокомментировал высказывание Зеленского о превентивном ядерном ударе по Российской Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал все страны мира обратить на это внимание.

«США, Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Зеленского», — добавил представитель Кремля.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил нанести предупреждающий ядерный удар по России. Он заявил, что такие превентивные меры необходимы, чтобы Москва знала, что будет, если «они применят ядерное оружие».

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«Не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, тогда получи вот это"», — сказал Зеленский.

Авторы:

Ядерное оружие

Владимир Зеленский

Дмитрий Песков

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