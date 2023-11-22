Общество 22 ноября 2023, 11:54 Бастрыкин предложил прописать в Конституции РФ государственную идеологию Бастрыкин: в Конституции РФ необходимо прописать государственную идеологию РИА «Новости»

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Работу над Конституцией РФ необходимо продолжить, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин. По его мнению, в главном документе страны нужно прописать государственную идеологию, сообщило РИА «Новости».

«Я думаю, что работа над нашей Конституцией должна быть продолжена. Конечно, это должна быть неспешная работа», — указал Бастрыкин, выступая на пленарном заседании конференции «Державинские чтения» в Минюсте.

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По его мнению, движение в этом направлении важно продолжать, идя по пути определения перспектив развития. Необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества, пояснил он.

«И закрепить ее в Конституции РФ. Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится», — заключил председатель СК РФ.