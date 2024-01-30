Власть 30 января 2024, 13:00 Медведев назвал закрытым вопрос Курил на предложение Японии о мирном договоре Медведев предложил Японии забыть о Курилах для заключения мирного договора РИА «Новости»

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Россия согласится на предложение о мирном договоре премьер-министра Японии Фумио Кисиды при условии, если соседняя страна окончательно откажется от претензий на Курильские острова. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что в своем предложении глава правительства Японии никак не упомянул санкции против России, но высказался за обсуждение дальнейшей судьбы Курильских островов.

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«Никто не против мирного договора при понимании того, что: „территориальный вопрос“ закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда. Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — написал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что, если японский народ не может справиться со своими чувствами по так называемым «северным территориям», они могут прибегнуть к самурайской традиции — сеппуку, если хватит смелости на такой шаг.

«Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки», — резюмировал Медведев.

Вопросы о подписании мирного договора с Россией и решение принадлежности Курильских островов в 2018 году поднимал премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре. Лидеры двух стран пришли к предварительным соглашениям, которые так и не воплотились в жизнь.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что статус Курильских островов должен устроить обе стороны и Россия не может не учитывать союзнические обязательства Японии перед США.

В качестве примера он приводил вывод советских войск из стран Варшавского договора, куда в результате пришли военные группировки НАТО.