Власть 23 марта 2023, 09:08 Медведев назвал ситуации, в которых бессмысленно договариваться Глава Совбеза Медведев: иногда бессмысленно договариваться, решение об СВО было необходимо

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Ситуация иногда складывается таким образом, что договариваться бесполезно. Нужно принимать такие решения, как начало российской спецоперации на Украине. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, написал ТАСС.

Таким образом политик ответил на вопрос о том, нужно ли российским властям договариваться с государствами, которые не замечают преступлений Украины.

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«На мой взгляд, в определенных ситуациях договариваться бессмысленно. Нужно игнорировать, а в некоторых случаях принимать решения типа того, что было принято 24 февраля прошлого года. Потому что договоренности в некоторых случаях контрпродуктивны», — сказал он.

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Медведев напомнил, что Россия после распада СССР постоянно пыталась договориться с Западом. Тогда речь шла о партнерстве с Евросоюзом и НАТО. Однако все старания обнулились в один момент. Ведь западные государства перестали слышать РФ.

Также в интервью зампред Совбеза заявил, что США и их союзники попытаются расшатать политическую ситуацию в России, вмешаться в президентские выборы 2024 года. По его мнению, цель западных стран — разделить РФ на части.