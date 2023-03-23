23 марта 2023, 09:08
Медведев назвал ситуации, в которых бессмысленно договариваться
Глава Совбеза Медведев: иногда бессмысленно договариваться, решение об СВО было необходимо
Ситуация иногда складывается таким образом, что договариваться бесполезно. Нужно принимать такие решения, как начало российской спецоперации на Украине. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, написал ТАСС.
Таким образом политик ответил на вопрос о том, нужно ли российским властям договариваться с государствами, которые не замечают преступлений Украины.
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«На мой взгляд, в определенных ситуациях договариваться бессмысленно. Нужно игнорировать, а в некоторых случаях принимать решения типа того, что было принято 24 февраля прошлого года. Потому что договоренности в некоторых случаях контрпродуктивны», — сказал он.
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Медведев напомнил, что Россия после распада СССР постоянно пыталась договориться с Западом. Тогда речь шла о партнерстве с Евросоюзом и НАТО. Однако все старания обнулились в один момент. Ведь западные государства перестали слышать РФ.
Также в интервью зампред Совбеза заявил, что США и их союзники попытаются расшатать политическую ситуацию в России, вмешаться в президентские выборы 2024 года. По его мнению, цель западных стран — разделить РФ на части.
Дмитрий Медведев
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