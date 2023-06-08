Власть 08 июня 2023, 16:37 Медведев назвал Расмуссена слабоумным после его слов об отправке войск НАТО на Украину Медведев заявил, что экс-генсек НАТО Расмуссен впал в доктринерское слабоумие РИА «Новости»

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У жителей западных стран стоило бы поинтересоваться, хотят ли они войны с Россией. На это указал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в ответ на высказывание экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена. Последний допустил введение войск альянса на Украину.

«Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринерское слабоумие», — отметил Медведев.

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Зампред Совбеза поинтересовался, спрашивал ли кто-то у простых людей на Западе их мнение о происходящем.

«Кто из них желает войны с Россией?» — задал вопрос зампред Совбеза.

По его словам, только умалишенные могут мечтать о гиперзвуковых ударах по Европе. В своем посте он поинтересовался, как такую «инициативу» оценят американские власти.

Ранее экс-генсек НАТО заявил, что некоторые страны альянса могут направить войска на Украину. Военный эксперт и политолог Евгений Михайлов счел его слова информационным шумом.