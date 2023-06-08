08 июня 2023, 16:37
Медведев назвал Расмуссена слабоумным после его слов об отправке войск НАТО на Украину
Медведев заявил, что экс-генсек НАТО Расмуссен впал в доктринерское слабоумие
У жителей западных стран стоило бы поинтересоваться, хотят ли они войны с Россией. На это указал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в ответ на высказывание экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена. Последний допустил введение войск альянса на Украину.
«Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринерское слабоумие», — отметил Медведев.
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Зампред Совбеза поинтересовался, спрашивал ли кто-то у простых людей на Западе их мнение о происходящем.
«Кто из них желает войны с Россией?» — задал вопрос зампред Совбеза.
По его словам, только умалишенные могут мечтать о гиперзвуковых ударах по Европе. В своем посте он поинтересовался, как такую «инициативу» оценят американские власти.
Ранее экс-генсек НАТО заявил, что некоторые страны альянса могут направить войска на Украину. Военный эксперт и политолог Евгений Михайлов счел его слова информационным шумом.
Дмитрий Медведев
Запад
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