Мир 13 ноября 2022, 11:39 Американский отставной генерал спрогнозировал дату атаки на Крым Экс-командующий армией США в Европе Годжес заявил, что ВСУ могут подойти к Крыму зимой РИА «Новости»

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Украинские войска могут подойти к Крыму уже этой зимой. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Бэн Годжес в Twitter.

По мнению американского генерала, ВСУ способны разместить в Херсоне установки РСЗО HIMARS, чтобы обстреливать полуостров.

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«Подступы к Крыму в пределах досягаемости», — заметил он.

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Экс-командующий армией США в Европе допустил, что украинские войска в январе войдут в Мариуполь и Мелитополь.

«А там и до Крыма недалеко», — заключил Годжес.

Он обратил внимание, что США не хватает оружия для помощи Украине, и предложил Европе активнее подключиться к траншам для ВСУ.

Недооценку мощи ВКС России сочли серьезной ошибкой Запада на Украине. Такое мнение высказал специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании Джастин Бронк. Он отметил важные преимущества российских самолетов, тактическую гибкость ракет и высокий профессионализм экипажей.