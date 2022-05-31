Медведев назвал главный объект западных санкций в России

Принимая очередной пакет санкций, европейские политики хотели наказать не руководство России, а народ. Об иррациональной ненависти к русским заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, сообщила «Газета.ru».

Он прокомментировал одобрение шестого пакета ограничений, который введет частичное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT. Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале порассуждал о том, на кого в действительности направлены санкции. По его словам, они не навредят ни руководству страны России, ни бизнесу — ни те, ни другие не понесут значительных потерь.

Эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, — это [ложь] чистой воды

Арест активов Центробанка, запрет на покупку нефти, ограничение полетов самолетов ударят, прежде всего, по уровню жизни рядовых жителей России, уверен зампред Совбеза. Он заявил, что в основе этих мер лежит «омерзительная и иррациональная» ненависть ко всему русскому, в том числе культуре и религии. Дмитрий Медведев призвал делать выводы и не прощать обидчиков.