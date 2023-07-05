Власть 05 июля 2023, 14:38 Медведев назвал два способа завершения военного конфликта Зампред Совбеза Медведев: войны завершаются переговорами или ударом ядерного оружия РИА «Новости»

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Любой военный конфликт можно завершить быстро двумя способами. Первый — это переговоры и заключение мира, а второй — решение США в отношении японских городов Хиросима и Нагасаки. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что выбранный американцами способ завершения боевых стоил жизни 300 тысячам мирных жителей.

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«Даже мировая война может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки», — привел слова Медведева ТАСС.

Заместитель председателя Совета безопасности России подчеркнул, что после этого Япония свернула свою военную кампанию, но заплатила за это гибелью 300 тысяч своих граждан.

В своей статье для «Российской газеты» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался, что не исключает возникновения «ядерного апокалипсиса» из-за сложной геополитической обстановки, в которую погрузился мир.

По его словам, начавшееся противостояние затянется на ближайшие десятилетия и худшим его завершением станет третья мировая война, в которой не будет победителей. Такой сценарий Медведев назвал вполне вероятным, потому что глубина сегодняшних разногласий намного сильнее Карибского кризиса, когда мир удержался на грани от обмена ядерными ударами.