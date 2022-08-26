Медведев назвал четыре условия для применения Россией ядерного оружия

Россия может применить ядерное оружие для самообороны. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу LCI

перечислил четыре основания для ответного удара.

Медведев уточнил, что речь идет о старте ядерных ракет противника, применении им ядерного оружия или нанесении удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием.

«Или иные действия, которые грозят существованию самого государства», — назвал он четвертое условие.

По словам Медведева, пока подобных действий не наблюдается. Страны НАТО, напомнил он, активно используют оружие с обедненным ураном. На вопрос журналиста о существовании в военной доктрине России возможности применения ядерного оружия зампред Совбеза РФ напомнил об открытом документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

В МИД РФ отмечали, что политика НАТО способна привести к эскалации и вооруженному столкновению ядерных держав. Одним из механизмов сдерживания в ведомстве назвали многочисленные высказывания о недопустимости такого конфликта.