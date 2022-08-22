Запад хочет спровоцировать Россию. Почему политики все чаще говорят о ядерной войне?

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверен, что политика НАТО может привести к эскалации и даже вооруженному столкновению ядерных держав. Многочисленные высказывания о недопустимости такого конфликта — один из механизмов сдерживания. При этом в России неоднократно подчеркивали, что не будут первыми применять ядерное оружие.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что НАТО взял опасный курс на игнорирование красных линий, обозначенных Россией. По его словам, такая риторика может привести мир к эскалации конфликта ядерных держав, а следовательно, к катастрофе.

«Это необходимо предотвратить», — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что Россия не станет первой обращаться к своему ядерному арсеналу. Условием применения такого вооружения замглавы МИД назвал использование оружия массового уничтожения против России или ее союзников либо угрозу существованию государства.

Запад хочет спровоцировать Россию

Бывший первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич подчеркнул в разговоре с «360», что Запад специально навязывает повестку ядерной угрозы, прекрасно понимая, что Россия не станет первой применять ядерное оружие. Тем не менее США стараются спровоцировать Россию на эскалацию конфликта.

«Эти разговоры необходимы, чтобы усиливать давление на Россию в международной среде. Но Рябков произнес ключевую фразу: Россия никогда не применит ядерное оружие, если оно не будет применено в отношении нас. Это очень важно», — подчеркнул Клинцевич.

При этом политик отметил, что разговоры Запада о применении ядерного оружия Россией несостоятельны, а люди, которые рассуждают о такой возможности, просто не понимают, о чем говорят.

Любое применение ядерного оружия потянет за собой глобальный конфликт, в котором победителей не будет. Ученые неоднократно говорили, что человечество не выживет в условиях войны с применением ядерного оружия, этого нельзя допустить Франц Клинцевич.

Часть политики ядерного сдерживания

Политолог Никита Донцов добавил, что ядерное оружие изначально существует для того, чтобы сдерживать стороны от полномасштабного конфликта.

«Такие заявления являются частью политики сдерживания, напоминают конкурирующим сторонам, что это может привести к апокалиптичному концу в случае конфликта», — объяснил он.

Российская сторона, по мнению Донцова, укрепляет свою безопасность, напоминая Западу о недопустимости развития ядерного конфликта.

«А иностранные эксперты напоминают об этом действующим главам региональных держав, таких как Украина, например, предостерегая их от обострения конфликта», — заключил политолог.

Франц Клинцевич добавил, что западные политики и средства массовой информации также пытаются разыгрывать карту применения ядерного оружия, чтобы убедить собственное население в правильности своей политики. Россию представляют агрессором, способным на провокацию ядерного конфликта.

«Якобы все, что они делают, призвано не допустить [в международное сообщество] такого „страшного агрессора“, как Россия. Якобы она угрожает всему человечеству, а они защищаются», — подчеркнул политик.